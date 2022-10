Terima Lamaran Kekasih, Dewi Rezer: Aku Telah Menemukan Orang yang Dicintai Jiwaku

TRIBUNNEWS.COM - Artis Dewi Rezer mengumumkan dirinya baru saja menerima lamaran sang kekasih.

Kabar bahagia itu ia sampaikan melalui postingan video yang diunggah akun Instagramnya.

Pada video itu tampak suasana di tepi pantai. Dewi Rezer terharu melihat kekasihnya berlutut sambil memberikan cincin.

Spontan, Dewi mencium kekasih yang diketahui bernama Ethan Alarmk itu. Kemudian mereka berpelukan.

"Bab selanjutnya dari cerita kita dimulai. Aku akan mengingat hari ini, karena aku telah menemukan orang yang dicintai jiwaku," tulis Dewi Rezer sebagai keterangan.

Ibu dua orang anak ini juga merasa bersyukur atas kebaikan Tuhan kepadanya dengan mengirimkan sosok pria seperti kekasihya itu.

"Tuhan tersenyum padaku dan memberikanmu kepadaku sebagai bukti cinta-Nya," tulis Dewi. Dewi kemudian menuliskan keterangan lain bahwa momen indah itu terjadi di Bali pada 15 Oktober 2022.

Sejumlah selebritas tampak mengucapkan selamat bagi Dewi Rezer.

"So happy for you dear, dilancarin semuanya yaa," tulis Andhara Early lewat akun @andharaearly.

"Aaah congrats darling," tulis Rianti Cartwright di akun @riantic.

"Salamattttt kaka sayang,'" tulis Melaney Ricardo di akun @melaney.ricardo.

Dewi Rezer pernah menikah dengan aktor Marcelino Lefrandt di tahun 2007 di Uluwatu, Bali.

Namun, mereka bercerai di tahun 2016 dengan alasan terus terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.

Meski demikian, hubungan Dewi Rezer dan mantan suami tetap terjalin baik demi anak mereka.

Dewi Rezer dan Marcelino dikaruniai dua anak yaitu Marcelle Brinette Renee Lefrandt dan Jarvis Lefrandt.