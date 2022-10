Chord Gitar dan Lirik Lagu Jadilah Pasanganku - Vagetoz: Lama Sudah Ku Mengenalmu

TRIBUNNEWS.COM - Vagetoz merupakan grup musik yang beraliran rock alternatif.

Grup musik ini dibentuk tahun 1999 di Sukabumi.

Anggotanya berjumlah 6 orang yaitu Teguh Permana (vokal), Acep Gunawan alias Son (gitar), Irman alias Nuki (gitar), Budi alias Eboth (bass), Rudi alias Iday (drum).

Pada tahun 2018, Vagetoz mengeluarkan singel baru berjudul Jadilah Pasanganku.

Berikut chord dan lirik lagu Jadilah Pasanganku - Vagetoz:

Intro : F..G..C..A..

Dm..G..

C Cmaj7

Lama sudah ku mengenalmu

Dm

lewat media sosialmu

G

singkat cerita di waktu itu

F C

kita.. berkenalan..

C Cmaj7

Kita pun saling bercerita

Dm

tentang hidupku dan hidupmu

G

hingga akhirnya ku banyak tahu

F C

kesederhanaanmu..

Reff :

F

Perasaan ini

G C

tak bisa ku bendung lagi

A Dm

tak bisa ku tahan lagi

G Csus4 C C7

untuk katakan ku cinta kamu..

F

Semoga kau dan aku

G C

ditakdirkan jadi satu

A Dm

kau menikah dengan aku

G F C

jadilah pasanganku..

C Cmaj7

Saat kau tersenyum padaku

Dm

salah tingkah aku jadinya

G

aku merasa di mabuk cinta

F C

setelah sekian lama..

Musik : F..G..C..A..

Dm..G..C..

C7 F G C

huu.. kau bilang kau masih sendiri

A Dm

aku sama sepertimu

G

mudah mudahan kita bersama..

Reff :

F

Perasaan ini

G C

tak bisa ku bendung lagi

A Dm

tak bisa ku tahan lagi

G Csus4 C

untuk katakan ku cinta kamu..

F

Semoga kau dan aku

G C

ditakdirkan jadi satu

A Dm

kau menikah dengan aku

G C C7

jadilah pasanganku..

F

Perasaan ini

G C

tak bisa ku bendung lagi

A Dm

tak bisa ku tahan lagi

G C

untuk katakan ku cinta kamu..

F

Semoga kau dan aku

G C

ditakdirkan jadi satu

A Dm

kau menikah dengan aku

G C

jadilah pasanganku..

F C

jadilah pasanganku..

F C

jadilah pasanganku..

