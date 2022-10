Chord Gitar dan Lirik Lagu Rungkad - Happy Asmara feat The Saxobrothers: Mungkin Aku Terlalu Cinta

Happy Asmara - Inilah chord gitar Rungkad, dinyanyikan oleh Happy Asmara feat The Saxobrothers, lengkap dengan lirik lagunya.

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Rungkad, beserta lirik lagunya.

Rungkad dinyanyikan oleh Happy Asmara bersama dengan The Saxobrothers.

Lirik lagu Rungkad ini diciptakan oleh Vicky Prasetyo.

Lagu Rungkad menceritakan tentang kisah asmara yang menyakitkan.

Video musik Rungkad milik Happy Asmara feat The Saxobrothers ini baru dirilis pada 14 Oktober 2022 lalu.

Kini video musik Rungkad menempati posisi trending 28 di YouTube musik.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Rungkad - Happy Asmara feat The Saxobrothers:

Intro :

C Am F G

C Am F G C

C Dm

mungkin.. aku terlalu cinta..

F G

aku terlalu sayang nganti ..

C G

ra kroso dilarani..

C Dm

pancen.. ku akui kusalah..

F G

terlalu percoyo mergo..

C

mung nyawang rupo..

Am Dm

saiki aku wis sadar..

F G

terlalu goblok mencintaimu..

Reff :

F G

rungkad.. entek-entekan..

C Am

kelangan kowe sing paling tak sayang..

Dm G

bondoku melayang tego tenan..

C

tangis tangisan..

F G

rungkad.. entek entekan..

C -Bm A

tresno tulusku mung dinggo dolanan..

Dm G C

stop mencintaimu gawe aku ngelu..

Musik :

Am G F Dm -G

Am G F..

Dm..Am..Dm -Em F G..

Am Dm

saiki aku wis sadar..

F G

terlalu goblok mencintaimu..

Reff :

F G

rungkad.. entek-entekan..

C Am

kelangan kowe sing paling tak sayang..

Dm G

bondoku melayang tego tenan..

C

tangis tangisan..

F G

rungkad.. entek entekan..

C -Bm A

tresno tulusku mung dinggo dolanan..

Dm G C

stop mencintaimu gawe aku ngelu..

F G

rungkad.. entek-entekan..

C Am

kelangan kowe sing paling tak sayang..

Dm G

bondoku melayang tego tenan..

C

tangis tangisan..

F G

rungkad.. entek entekan..

C -Bm A

tresno tulusku mung dinggo dolanan..

Dm G C A

stop mencintaimu gawe aku ngelu..

Dm G C A

stop mencintaimu gawe aku ngelu..

Dm G C

stop mencintaimu.. gawe loro untu..

Outro :

C Am F G

C Am F G C

Video Musik Rungkad:

