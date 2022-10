KRONOLOGI Ari Lasso Ditinggal Pesawat di Singapura, Kini Sudah Dapat Tiket Pengganti

TRIBUNNEWS.COM - Ari Lasso membagikan cerita pahitnya saat ditinggal pesawat di Singapura.

Melalui unggahan di Instagram @ari_lasso pada Rabu (19/10/2022), Ari Lasso membeberkan kronologi dirinya ditinggal oleh pesawat yang akan dinaikinya.

"Halo temen-temen di Batik Air di Lion Group, saya ditinggal pesawat Anda di Singapore," terang Ari Lasso.

Ari Lasso mengatakan bahwa waktu take off pesawatnya diundur dari jam yang tertera pada tiketnya.

"Saya beli (tiket) bisnis pulang pergi, ini pesawat saya mestinya (take off) 17.35."

"Tapi kemudian mendapat WhatsApp di pagi hari bahwa pesawat saya diubah menjadi jam 19.35," lanjutnya.

Namun, pihak pesawat mengatakan bahwa penerbangan yang digunakan oleh Ari Lasso sudah terbang.

"Ketika saya di depan gate, saya masukin, diubah gate-nya."

"Dibilang 'This is not your flight', saya pindah ke gate satunya, 'Your flight is already fly'," ucapnya.

Ari Lasso pun meminta pihak maskapai untuk bertanggung jawab.

Ia juga mengaku dirugikan akibat kejadian tersebut, mengingat dirinya juga harus manggung di Surabaya.

Ari juga menegaskan bahwa dirinya tak pernah terlambat untuk naik pesawat.

"Mohon perhatiannya, mohon bantuannya, saya hanya rakyat kecil biasa saja."

"Tapi sekarang saya rugi besar harus beli tiga tiket, saya (beli tiket) hotel lagi."