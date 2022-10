PROFIL Ari Lasso, Penyanyi yang Curhat Ditinggal Pesawat di Singapura

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil Ari Lasso dalam artikel ini.

Nama Ari Lasso menjadi sorotan publik setelah curhat pada akun Instagramnya @ari_lasso, Rabu (19/10/2022).

Dalam unggahan tersebut, Ari Lasso mengungkapkan keluhannya kepada salah satu maskapai penerbangan.

Dalam tiket pesawat tertulis bahwa Ari Lasso akan berangkat pada pukul 17.35 dari Singapura ke Indonesia.

Namun, ia mendapat pemberitahuan pergantian jam terbang.

"Ini pesawat saya mestinya (take off) 17.35, tapi kemudian mendapat WhatsApp di pagi hari bahwa pesawat saya diubah jadi jam 19.35," tutur Ari Lasso.

Tak hanya perubahan jam terbang, Ari Lasso juga bingung karena terjadi perpindahan gate.

Sesampai di gate itu, petugas mengatakan pesawatnya sudah terbang.

"Terus saya pindah ke gate satunya, (dibilang) 'your flight is already fly'," ucap Ari Lasso.

Hal itu mengakibatkan Ari Lasso mengalami kerugian besar karena ia harus membeli tiket lagi dan tiket hotel.

Lalu, siapakah sosok Ari Lasso ini?

Profil Ari Lasso

Pemilik nama lengkap Ari Bernardus Lasso ini lahir pada 17 Januari 1973 di Madiun, Jawa Timur.

Lahir dari pasangan Bartholomeus B Lasso dan Sri Noerhida, dilansir dari Kompas.com.