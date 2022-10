PROFIL Jesse Rutherford, Penyanyi yang Kepergok Ciuman dengan Billie Eilish

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Jesse Rutherford, penyanyi yang kini mesra dengan Billie Eilish.

Diberitakan dalam TMZ, Billie dan Jesse kini tak sungkan mengumbar kemesraan di depan publik.

Bahkan, Billie dan Jesse kepergok berciuman pada Selasa malam, di Studio City.

Pada pekan lalu, Billie dan Jesse memang kepergok jalan berdua di sebuah restoran.

Billie Eilish makan bersama Jesse Rutherford

Namun kali ini keduanya nampak memberi isyarat jika mereka telah resmi menjalin hubungan asmara.

Lantas siapakah pria yang berhasil menaklukkan Billie Eilish?

Baca juga: Billie Eilish dan sang Kakak Mampir ke Gedung Putih di Sela Tur Konser, Bertemu Presiden Joe Biden

Jesse Rutherford merupakan penyanyi dan aktor yang berusia 31 tahun.

Ia lahir pada 21 Agustus di Newbury Park, California.

Profil Jesse Rutherford, yang kepergok ciuman dengan Billie Eilish

Baca juga: Billie Eilish Bawakan Lagu Happier Than Ever di Grammy Awards 2022, Begini Aksinya

Dikutip dari the-neighbourhood.fandom.com karier Jesse dimulai dari dunia akting.

Pada tahun 2002, Jesse mendapatkan peran dalam sebuah film Life or Something Like It.

Jesse dilirik setelah berakting di iklan sebagai seorang anak.

Dia juga membintangi film Bundy dalam episode Marauders of Star Trek: Enterprise.

Pada tahun 2011, Jesse mulai merintis dunia tarik suara.

Jesse merilis lagu solo berjudul Truth Hurts, Truth Heals.