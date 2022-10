Chord Gitar dan Lirik Lagu Kau Lukaiku Lagi - Vagetoz: Belum Puaskah Dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Vagetoz merupakan grup musik yang beraliran rock alternatif.

Grup musik ini dibentuk tahun 1999 di Sukabumi.

Anggotanya berjumlah 6 orang yaitu Teguh Permana (vokal), Acep Gunawan alias Son (gitar), Irman alias Nuki (gitar), Budi alias Eboth (bass), Rudi alias Iday (drum).

Lagu Kau Lukaiku Lagi dirilis pada tahun 2013.

Berikut chord dan lirik lagu Kau Lukaiku Lagi - Vagetoz:

Intro: C..

C Cmaj7

Kau lukai hatiku lagi

Dm G

Kau bohongi diriku lagi

F G

Janjimu akan selalu setia

C G

Namun itu tak nyata..

C Cmaj7

Hatimu tak seperti dulu

Dm G

Kau sudah tak jujur padaku

F G

Hatiku kini hancur saat

C G

kau mendua dengannya..

Reff 1:

C

Belum puaskah dirimu

Dm G

Terus saja saki..ti ku

F G

Sedikit saja engkau tak bisa

C G

Hargai perasaanku..

C

Begitu mudah untukmu

Dm G

Mempermainkan ha..tiku

F G

Sampai hati kau lakukan semua

F G

Sampai hati kau lakukan semua

C

Berpaling dariku..

C

Kau lukai hatiku

F

Kau bohongi diriku

C Cmaj7

Kau lukai hatiku lagi

Dm G

Kau bohongi diriku lagi

F G

Hatiku kini hancur saat

C G

kau mendua dengannya..

Reff 2:

C

Belum puaskah dirimu

Dm G

Terus saja saki..ti ku

F G

Sedikit saja engkau tak bisa

C G

Hargai perasaanku..

C

Begitu mudah untukmu

Dm G

Mempermainkan ha..tiku

F G

Sampai hati kau lakukan semua

F G

Sampai hati kau lakukan semua

F G

Sampai hati kau lakukan semua

C

Berpaling dariku..

Outro : C..F..C

(Tribunnews.com)