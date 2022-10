Chord Timur Tragedi - Power Metal: Sanak Saudara Hilang Entah ke Mana

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Timur Tragedi, lagu yang dipopulerkan oleh Power Metal.

Lagu Timur Tragedi ini termuat di album bertajuk Power Demons yang dirilis pada 1993 silam.

Lirik lagu Timur Tragedi ini berlatar kisah tentang bencana gempa dan tsunami yang melanda Flores NTT pada 1992 kala itu.

Inilah Chord Timur Tragedi dari Power Metal

[Intro] Em C Em C

Em C Am Em

Em

bila laut tak pasang terkendali

Em

tsunami datang menyapu bersih

Em

bila tanah mulai memecah belah

Em

hempaskan milik seluruh kota

Am D

seisi negeri jadilah hamparan

G C

tersisa hanya puing kehancuran

Am D Em

banyak jiwa tertimbun mati

Am D

sanak saudara hilang entah ke mana

G C

tanah menjadi lautan darah

Am A# B

yang terdengar jerit merintih

Em

lihat mereka, mereka berkata

Em

korban dari mengganasnya alam

Em

gedung-gedung jadi urugan tanah

Em

sawah ladang rusak berantakan

Em C

timur tragedi,

D

engkau membabi buta

Em

binasakan harta dan benda

Em C

timur tragedi,

D

apa engkau pertanda

Em

terkadang alam berani murka

[Interlude] Em D# D C G

Em D# D C G

Am D G C Am D Em

Am D G C Am A# B

Em C D Em (2x)

Em...

Em

lihat mereka, mereka berkata

Em

korban dari mengganasnya alam

Em

gedung-gedung jadi urugan tanah

Em

sawah ladang rusak berantakan

Am D

seisi negeri jadilah hamparan

G C

tersisa hanya puing kehancuran

Am D Em

banyak jiwa tertimbun mati

Am D

sanak saudara hilang entah ke mana

G C

tanah menjadi lautan darah

Am A# B

yang terdengar jerit merintih

Em C

timur tragedi,

D

engkau membabi buta

Em

binasakan harta dan benda

Em C

timur tragedi,

D

apa engkau pertanda

Em

terkadang alam berani murka

Em C

timur tragedi,

D

engkau membabi buta

Em

binasakan harta dan benda

Em C

timur tragedi,

D

apa engkau pertanda

Em

terkadang alam berani murka

(Tribunnews.com)