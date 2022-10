Jadwal Acara TV Sabtu 22 Oktober 2022: Best World Boxing di TVOne, Food Story di Kompas TV

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang hari ini, Sabtu (22/10/2022).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel ANTV terdapat Masha and The Bear, Intip Seleb, Yehh Jadu, Bintang Samudera, dan The Trek.

Sedangkan di Indosiar ada Best Kiss, Suamiku Pengincar Harta Janda Kaya, D'Academy 5.

Kemudian ada channel Kompas TV Sapa Indonesia Pagi, Zona Inspirasi, Food Story, Catatan Jurnalis, Laporan Khusus.

Selanjutnya bisa Anda saksikan Best World Boxing, Pesona Nusantara, Damai Indonesiaku di TVOne.

Terakhir di SCTV Anda bisa melihat Bestie, Hot Shot, Inbox, Siapa Takut Orang Ketiga dan sinetron lainnya.

Berikut jadwal acara TV Sabtu, 22 Oktober 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Masha and The Bear tayang di ANTV (YouTube Masha and The Bear)

Baca juga: Jadwal Acara TV Jumat, 21 Oktober 2022: Perempuan Bicara di TVOne, Patroli di Indosiar

ANTV

06:30 - 07:30 WIB

Jungle Box

07:30 - 08:30 WIB

Masha & The Bear

08:30 - 10:00 WIB

Intip Seleb

10:00 - 13:30 WIB

Kabhi Alvida Naa Kehna

13:30 - 15:30 WIB

Yehh Jadu