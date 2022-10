Sinopsis Film The Man With the Iron Heart, Peperangan Tentara Nazi di Praha, di Bioskop Trans TV

Poster film The Man With the Iron Heart - Simak sinopsis film The Man With the Iron Heart yang akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Sabtu (22/10/2022), pukul 23.30 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film The Man With the Iron Heart yang akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Sabtu (22/10/2022), pukul 23.30 WIB.

Film The Man With the Iron Heart atau Killing Heydrich, mengisahkan peperangan melawan fasis Jerman yang melakukan ekspansi di Praha.

Bergenre action, biography, thriller dan war, film The Man With the Iron Heart rilis 20 April 2018 di Indonesia.

Namun, film The Man With the Iron Heart rilis pertama kali pada 9 Mei 2017 di Paris.

Disutradarai oleh Cedric Jimenez, film The Man With the Iron Heart naskahnya ditulis oleh Laurent Binet, David Farr dan Audrey Diwan.

Diketahui, film The Man With the Iron Heart berdasarkan novel berjudul HHhH karya Laurent Binet.

Film yang berdurasi 120 menit ini, dibintangi oleh Jason Clarke, Rosamund Pike dan Jack O'Connell.

Sinopsis film The Man With the Iron Heart

Seorang perwira Angkatan Laut Jerman, Reinhard Heydrich diberhentikan karena perilaku tidak senonoh.

Tersebar kabar Reinhard Heydrich yang menghamili seorang gadis, membuat Reinhard dipecat.

Terus melanjutkan kehidupannya, Reinhard mengikuti kumpulan anggota Partai Nazi.

Di sana ia juga bertemu Lina yang juga merupakan kader Partai Nazi.

Suatu hari, Reinhard pun menikahi Lina.