Lesti Kejora Tampil di Konser Betrand Peto setelah Kasus KDRT dengan Rizky Billar Damai

TRIBUNNEWS.COM - Pedangdut Lesti Kejora kembali menampiln suara emasnya di atas panggung.

Lesti Kejora kembali bekerja usai heboh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya.

Buktinya, dia menjadi salah satu penyanyi yang ikut terlibat dalam konser putra sulung Ruben Onsu, Betrand Peto.

Konser Betrand Peto yang bertajuk Its My First telah diselenggarakan pada Sabtu (22/10/2022) malam.

Acara konser tersebut digelar di Tennis Indoor Senayan.

Momen Lesti Kejora manggung terekam dalam Instagram Story putri sulung Iis Dahlia, Salshadilla Juwita Indradjaja, @salshaindradjaja.

Salshadilla Juwita Indradjaja tampak memberikan dukungan pada Lesti Kejora.

"@lestykejora you are so loved

(@lestykejora kamu sangat dicintai," tulis Salshadilla Juwita Indradjaja.

Dalam video tersebut terlihat Lesti Kejora berduet dengan Betrand Peto.

Lesti Kejora nampak mengenakan busana berwarna cerah dipadukan dengan celana hijau dan hijab hitam.

Bertand Peto dan Lesti Kejora terlihat asyik melantunkan lagu dangdut dan menguasi panggung.

Sebelumnya, pada Instargram Story @ruben_onsu terlihat Lesti Kejora dan Bertand Peto sedang gladi resik.

Pada video tersebut Lesti Kejora mengenakan baju setelan berwarna cokelat.

Konser Lesti Kejora dan Bertand Peto (Instagram @ruben_onsu)

