Lirik dan Terjemahan Lagu Old Love - Yuji feat Putri Dahlia, Kini Viral di TikTok: It's The Old Love

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Old Love dinyanyikan oleh Yuji dan Putri Dahlia.

Yuji dan Putri Dahlia merupakan penyanyi asal Malaysia.

Kini lagu Old Love sedang viral di TikTok dan banyak warganet yang menggunakan sound ini.

Lagu Old Love menceritakan kisah seorang yang cintanya menggebu-gebu.

Hingga dia menemukan orang yang tepat, yaitu cinta sejatinya.

Diketahui lagu Old Love rilis pada 29 Juli 2022.

Berikut ini lirik serta terjemahan lagu Old Love yang dipopulerkan oleh Yuji feat Putri Dahlia.

When you were here, the stars disappear

(Ketika Anda berada di sini, bintang-bintang menghilang)

Nothing can outshine the dress that you wear

(Tidak ada yang bisa mengalahkan gaun yang kamu kenakan)

We should be dancing 'cause girl you look stunning

(Kita harus menari karena gadis kamu terlihat menakjubkan)

Let's spend the night together 'till reach the morning

(Mari kita habiskan malam bersama 'sampai mencapai pagi)

Up and above, never enough

(Di atas dan di atas, tidak pernah cukup)

I wanna hold your hand and show what is love

(Aku ingin menggenggam tanganmu dan menunjukkan apa itu cinta)

When you are smiling and when you are laughing

(Saat kau tersenyum dan saat kau tertawa)