Perwakilan Indonesia Andina Julie Pakai Gaun Emas Bertema Matahari di Miss Grand International 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Andina Julie, wakil Indonesia di Miss Grand International 2022 mencuri perhatian saat penjurian Preliminary Competition, pada Sabtu 22 Oktober 2022 lalu.

Andina Julie tampil glamour di penjurian Miss Grand International 2022.

Dia tampil mengenakan gaun emas bertema Matahari rancangan Wiki Wu yang berkolaborasi dengan Le Ciel Design for syntetic diamond torso chains Gaun bernama Matahari.

Gaun tersebut didominasi warna emas dengan rok yang menyapu lantai.

Tema ini dipilih dengan filosofi, Matahari memiliki arti memberikan sinarnya sepanjang hari kepada semua makhluk di bumi tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

Menurut Ivan Gunawan yang merupakan National Director Miss Grand Indonesia, baju tersebut diibaratkan seperti matahari yang selalu tulus menyinari bumi.

“Matahari menyinari seluruh makhluk bumi. Dan karena itu, setiap kreatur di bumi akan bertahan dengan hangatnya sebagai anugerah dan penghargaan yang berlimpah," kata Ivan Gunawan kepada Tribunnews, Senin (24/10/2022).

Dengan gaun emasnya tersebut, Andina tampak bersinar bak matahari saat bersanding dengan finalis Miss Grand International 2022 lainnya.

Andina menjelaskan bahwa proses pembuatan gaun tersebut hanya memakan waktu lima hari.

"Sedikit cerita tentang pembuatan gaun Matahari. It only take five days to make this beautiful crafted dress oleh ko Wiki Wu. Aku bangga dan ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk kak Wiki yang sudah membuat gaun indah untuk aku pakai dalam kompetisi Miss Grand International 2022 ini. Dan untuk kak Ivan Gunawan, yang tadi di ruangannya masih sempet nambahin kristal buat baju aku biar kilap di panggung, I love you so much kak,” ungkap Andina Julie.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ivan Gunawan yang mengatakan bahwa persiapan pembuatan Evening Gown dalam Preliminary Night yang digunakan Andina Julie benar-benar dipersiapkan hingga detik-detik terakhir.

“Siang hari sebelum malam Preliminary, aku sama Wiki Wu masih memberikan sentuhan akhir pada gaun milik Andina. Sentuhan akhir itu aku lakukan karena Wiki Wu udah gelisah dari pagi. Tapi semua terbayar dengan penampilan Andina Julie yang paripurna pada malam itu," tegas Igun biasa disapa.

Selain Evening Gown, dalam acara Preliminary Night Sabtu malam, 69 finalis Miss Grand International 2022 menggunakan Sportwear yang merupakan kolaborasi antara Ivan Gunawan, Iwan Tirta Batik dan CoreNation.

Dalam kolaborasi ini, seluruh busana Sportwear didesain langsung oleh Ivan Gunawan, lalu motif batiknya merupakan motif Kawung Mandala Bintang dari Iwan Tirta Batik.

Final Miss Grand International 2022 sendiri akan berlangsung pada hari Rabu, 25 Oktober 2022 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat.