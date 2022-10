Jadwal Acara TV Rabu 26 Oktober 2022: UEFA Champions League di SCTV, Hot Kiss di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Rabu (26/10/2022).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Anda dapat menyaksikan Super Video, Munki And Trunk, Masha and The Bear, Rumah Idaman di ANTV.

Ada Mukjizat Masih Ada, Hot Kiss, Suara Hati Istri di Indosiar.

Kemudian di Kompas TV ada program Indonesia Update, Bingkai Inspirasi, Berita Utama.

Selanjutnya bisa Anda tonton Kabar Dunia, Waspada, Ragam Perkara, Assalamualaikum Bunda dalam channel TVOne.

Terakhir di SCTV Anda bisa melihat UEFA Champions League, Halo Selebriti, Bestie, FTV Siang, Cinta 2 Pilihan.

Berikut jadwal acara TV Rabu, 26 Oktober 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Masha and The Bear tayang di ANTV (YouTube Masha and The Bear)

ANTV

01:00 - 01:30 WIB

Super Video

01:30 - 02:00 WIB

AB Shop Home Shopping

02:00 - 02:45 WIB

Jodoh Wasiat Bapak Babak 2

02:45 - 04:00 WIB

Jodoh Wasiat Bapak

04:00 - 05:00 WIB

Merah Putih Peristiwa