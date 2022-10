Chord Gitar The Rain - Dengar Bisikku, Dimainkan dari Kunci G

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Dengar Bisikku dari The Rain.

Kunci gitar Dengar Bisikku dimainkan dari kunci G.

Chord Gitar The Rain - Dengar Bisikku

[Intro] G

G

Kadang aku berpikir

Am

dapatkah kita terus coba

C

Mendayung perahu kita

G

menyatukan ingin kita..

G

Sedang selalu saja

Am

khilaf yang kecil mengusik

C

Bagai angin berhembus kencang

G

goyangkan kaki kita

[Reff]

Am

Genggam tanganku jangan bimbang

G

Tak usahlah lagi dikenang

Am

Naif diri yang pernah datang

G

Jadikan pelajaran sayang

C

Dengar bisikanku oh dinda

Am G

Coba lapangkan dada kita

Em Am

Terima aku apa adanya

C C G

Jujur hati yang kita ja..ga

G

Mengapa selalu saja

Am

khilaf yang kecil mengusik

C

Bagai angin berhembus kencang

G

goyangkan kaki kita

Kembali ke Reff

C

Bila gundahmu tak menghilang

Am G

Hentikan dulu dayung kita

Em Am

Bila kau ingin lupakan aku

C G

Ku tak tau apalah daya

(Tribunnews.com)