Disebut Warganet 'Girl Band Mirip Biduan Dangdut', Begini Jawaban Bijaksana SUN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belum lama ini girlband Indonesia SUN yang baru debut di industri musik sempat menjadi perbincangan warganet.

Hal ini setelah foto konsep debut SUN diperlihatkan ke publik dan dipamerkan, munculah kritikan yang datang. Hal ini dimulai dari cuitan akun Twitter @girlgo.

Kebanyakan mereka mengkritik karena konsepnya terlihat klasik dan seperti biduan dangdut.

Perihal ini, SUN menanggapi santai kritik netizen.

"Kita kan sempat liat twitnya 'ini kok girl band kayak biduan', kok girl band kayak grup dangdut," kata Tasya, anggota SUN di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Mewakili SUN, Tasya mengatakan bahwa biduan dangdut bukanlah suatu hal yang negatif.

SUN sama sekali tidak mempermasalahkan netizen menyebut biduan dangdut.

"Tapi balik lagi kita bingung kenapa hal itu dijadikan negatif komen, emangnya ada apa dengan dangdut? emang kenapa dengan biduan, emang itu hal yang jelek?" ujar Tasya.

Tasya menegaskan bahwa biduan dangdut bukanlah sesuatu yang negatif bagi industri musik khususnya di era modernisasi ini.

"Ini bukan hal yang negatif, dan apakah itu akan menjadi ciri khas atau konsen kami, nanti bisa lihat sendiri," jelas Tasya.

Sebagai informasi, SUN beranggotakan 5 personel yaitu Atha, Tasya, Nabila, Ji En, dan maknae grup yaitu Soo Jin.

Girl band ini didirikan oleh We Can Be Winners, yang juga merupakan agensi Cherrybelle.