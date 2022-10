Kevin Bacon Tampil di The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Tayang 25 November 2022

Kevin Bacon akan bergabung di film produksi Marvel The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Tangkapan Layar Trailer The Guardians of the Galaxy Holiday Special

TRIBUNNEWS.COM - Kevin Bacon akan bergabung di film produksi Marvel The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Hal tersebut terlihat dalam trailer The Guardians of the Galaxy Holiday Special yang telah dirilis di YouTube Marvel Entertainment pada Rabu (26/10/2022), hari ini.

Penampilan Kevin Bacon di trailer The Guardians of the Galaxy Holiday Special akan membuat penonton tertawa.

Pasalnya, Kevin Bacon akan memerankan karakternya sendiri di MCU.

Dalam trailer, para Guardians pergi ke Bumi untuk mengambilkannya hadiah Natal, dikutip dari variety.com.

Hadiah Natal yang dimaksud adalah aktor Hollywood Kevin Bacon.

Kemudian Drax dan Mantis pergi ke rumah Kevin Bacon untuk menculiknya.

Saat itu, dalam rumah Kevin Bacon tampak dihiasi berbagai dekorasi Natal.

Dalam akhir trailer, Drax dan Mantis tampak berhasil menculik Kevin Bacon.

Sebagai informasi, The Guardians of the Galaxy Holiday Special akan tayang pada 25 November 2022 di Disney+ hostar.

Beberapa bulan kemudian, The Guardians of the Galaxy, Vol. 3 akan tayang pada 5 Mei 2023.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special disutradari dan ditulis oleh James Gun.

Sebelumnya, James Gun pernah bekerjasama dengan Kevin Bacon pada serial komedi di tahun 2010.

Poster The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Dikutip dari Collider.com, selain Kevin Bacon, terdapat beberapa pemeran lainnya, di antaranya:

- Chris Pratt sebagai Star-Lord

- Zoe Saldana sebagai Gamora

- Vin Diesel sebagai Groot

- Dave Bautista sebagai Drax

- Bradley Cooper sebagai Rocket

- Pom Klementieff sebagai Mantis

- Gillan sebagai Nebula

(Tribunnews.com/Farrah Putri)