Lirik dan Terjemahan Lagu Intentions - Pamungkas: Oh Well I just Wanna Love You Right

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Intentions - Pamungkas.

Lagu Intentions diciptakan dan dipopulerkan oleh Pamungkas.

Dirilis pada 2020, lagu Intentions ini masuk dalam album bertajuk Solipsism.

Lagu Intentions ini memiliki makna yang sangat mendalam.

Intentions mengisahkan seorang pria yang ingin menyatakan cinta kepada perempuan pujaan hatinya, namun terhalang oleh beberapa hal.

Lirik dan terjemahan lagu Intentions - Pamungkas

[Verse 1]

Don’t know what I’m doing

Nggak tahu apa yang aku lakukan

All my feeling speaks

Semua perasaanku berbicara

In the way that you won’t

Dengan cara yang kamu nggak akan

Understand its meaning