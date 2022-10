Trailer Film The Guardians of the Galaxy Holiday Special Tampilkan Kevin Bacon, Tayang di Disney+

Poster The Guardians of the Galaxy Holiday Special dan aktor hollywood Kevin Bacon - Inilah trailer film The Guardians of the Galaxy Holiday Special tampilkan aktor hollywood Kevin Bacon, akan tayang di Disney+.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah trailer film The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Trailer film The Guardians of the Galaxy Holiday Special telah dirilis di YouTube Marvel pada hari ini, Rabu (26/10/2022).

Berdasarkan trailer pada YouTube Marvel Studio selaku rumah produksi, film The Guardians of the Galaxy Holiday Special rencananya akan tayang mulai 25 November 2022.

Film The Guardians of the Galaxy Holiday Special akan ditayangkan di Disney+.

Berdasarkan pantauan Tribunnews saat ini, trailer film The Guardians of the Galaxy Holiday Special telah ditonton oleh 5,3 juta lebih pengguna daring.

Dalam trailer tersebut tanpa tokoh-tokoh The Guardians of the Galaxy, seperti Starlord, Mantis, Drax, Nebula, Kraglin, Cosmo, Rocket, dan Groot.

Serta menampilkan Kevin Bacon yang menjadi dirinya sendiri dalam The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Dikutip dari theverge.com,berdasarkan trailer The Guardians of the Galaxy Holiday Special, penonton akan mengikuti kisah Mantis dan Drax yang turun ke bumi.

Mereka turun ke bumi pada waktu musim libur natal.

Tujuannya adalah menculik Kevin Bacon untuk dijadikan hadiah natal kepada pemimpinnya Starlord atau Quill.

Pasalnya setelah kepergian Gamora kekasihnya, Quill masih patah hati.

Selama dua film The Guardians of the Galaxy, Quill selalu melontarkan lelucon tentang Kevin Bacon.

Hal itu menjadi alasan rekan-rekannya, bahwa menghadirkan Kevin Bacon kepada Quill akan menjadi hadiah natal terbaik untuknya.

Cuplikan adegan Kevin Bacon dalam film The Guardian of the Galaxy Holiday Special (Tangkap layar kanal YouTube Marvel)

Pada trailer The Guardians of the Galaxy Holiday Special, nampak Mantis dan Drax datang ke rumah aktor Hollywood Kevin Bacon.