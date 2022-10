Lirik dan Terjemahan Lagu I Love You - Paul Partohap, Viral di TikTok: The Only Place I Call Home

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu I Love You yang dinyanyikan oleh Paul Partohap. Belakangan ini, lagu I Love You viral kembali di TikTok.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul I Love You dipopulerkan oleh Paul Partohap.

Paul Partohap pertama merilis lagu pada 15 Juni 2022.

Lagu I Love You rilis di kanal YouTube Paul Partohap.

Paul Partohap merupakan seorang penyanyi asal Indonesia.

Selain itu, Paul mengadopsi aliran musik bergenre pop hingga R&B dalam karyanya.

Dalam lagu I Love You menceritakan tentang seorang yang sayang dengan kekasihnya.

Bahkan kasih sayangnya akan terus ada meski berbeda semesta.

Baca juga: Lirik Lagu I Love You - Paul Partohap, Viral di TikTok: The Only Place I Call Home

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu I Love You yang dinyanyikan oleh Paul Partohap:

The only place I call home

Satu-satunya yang ku sebut rumah

You are

Itulah kamu

Every hope and dream I’ve ever had

Semua harapan dan mimpi yang kupernah punya

You are

Itulah kamu

In other lifetimes, without any doubt

Di kehidupan lainnya, tanpa keraguan

I’ll keep choosing you

Aku akan tetap memilihmu