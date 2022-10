Sinopsis Film I Still See You, Terbukanya Portal Dunia Lain, Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV

Poster film I Still See You - Simak sinopsis film I Still See You yang akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Kamis (27/10/2022) pukul 23.45 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis film I Still See You yang akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Kamis (27/10/2022) pukul 23.45 WIB.

Bergenre fantasy, Horror dan Sci-Fi, film I Still See You mengisahkan ledakan di laboratorium yang tak sengaja membuat terbukanya portal dunia lain yang menjadi sarang hantu.

Dalam film I Still See You, manusia pun hidup berdampingan dengan hantu atau arwah manusia yang telah meninggal.

Film I Still See You dibintangi oleh Belle Thorne, Richard Harmon dan Dermot Mulroney.

Kisah film I Still See You berdasarakan novel berjudul Break My Heart One Thousand Times karya Daniel Waters.

Sutradara film I Still See You adalah Scott Speer, sedangkan penulis naskahnya Jason Fuchs.

Meski rilis 22 Februari 2019 di Indonesia, film I Still See You telah tayang perdana pada 27 September 2018 di Italia.

Simak sinopsis film I Still See You dikutip dari IMDb:

Sinopsis film I Still See You

Film I Still See You berawal dari peristiwa ledakan di Laboratorium Ashburn, Dr. Martin Steiner di Chicago.

Peristiwa naas itu membunuh banyak korban dan tanpa sengaja telah membuka gerbang dimensi lain ke bumi.

Sehinga makhluk dari dunia lain dan arwah korban pun telah menghantui kota Chicago.

Trailer Film I Still See You (Tangkapan Layar Channel Youtube Zero Media)

Sepuluh tahun kemudian, seorang remaja bernama Veronica Ronnie Calder dapat melihat hantu.

Sosok yang menghantuinya bernama Brian.