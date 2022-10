Alika Islamadina Melahirkan Anak Pertama Berjenis Kelamin Perempuan, Ini Namanya

TRIBUNNEWS.COM - Kabar bahagia datang penyanyi kelahiran Sydney, Alika Islamadina.

Alika Islamadina telah melahirkan anak pertamanya dengan Raja Siregar.

Momen bahagia tersebut diabadikan Alika Islamadina melalui akun Instagram pribadinya @alikaislamadina, Kamis (27/10/2022).

Alika Islamadina bersyukur telah dikaruniai seorang anak perempuan.

Bahkan rasa cintanya tak dapat ia deskripsikan.

"Alhamdulillah.

Words can't describe how much we love you, baby daughter

(Kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa kami mencintaimu, bayi perempuan)," tulis Alika Islamadina.

Kebahagiaan itu pun dirasakan oleh ibu Alika Islamadina, Yuanita Rohali.

Yuanita Rohali juga ikut mengabadikan momen kelahiran cucu pertamanya.

Melalui postingan pada akun Instagram @yaunitarohali, putri pasangan Alika Islamadina dan Raja Siregar diberi nama Zulu Alara Siregar.

Zulu Alara Siregar lahir pada Selasa (25/10/2022) pukul 19:42 WIB.

Momen Alika Islamadina melahirkan anak pertamanya. (Instagram @alikaislamadina)

"Officially a 'GEMA'

Bismillah