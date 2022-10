Arawinda Bantah Jadi Selingkuhan Suami Amanda Zahra, Kini Singgung soal Tank Top Ungu

TRIBUNNEWS.COM - Klarifikasi Arawinda Kirana tentang gosip dirinya jadi pelakor viral di media sosial.

Bahkan nama Arawinda menjadi trending di media sosial Twitter hingga Jumat (28/10/2022).

Arawinda trending setelah klarifikasi soal gosip dirinya pelakor

Diketahui, Arawinda Kirana diduga jadi orang ketiga dalam rumah tangga Amanda Zahra dan Guiddo Ilyasa Purba.

Dalam klarifikasinya, Arawinda tak tegas membantah soal gosip yang menuduh dirinya pelakor.

Arawinda meminta maaf dan mengaku akan mengurus urusan pribadinya secara privat.

Baca juga: Klarifikasinya Dihujat, Arawinda Sempat Balas Komen Warganet Tegaskan Bukan Pelakor: Mana Buktinya?

Hal ini yang membuat postingan pemeran Yuni ini dibanjiri pertanyaan, 'benar atau tidak' tentang tuduhan yang beredar.

Arawinda lantas menjawab di kolom komentar, jika gosip tersebut tak benar.

Ia meminta menunjukkan bukti jika gosip itu benar.

"Tidak benar (jadi pelakor)???" tulis akun @ind.zahra.

Arawinda malah menantang bukti apa yang membuatnya dituduh sebagai pelakor.

"yeah, where was the proof? (Ya, mana buktinya?)" jawab Arawinda, dikutip dari Tribunnews.com.

Arawinda tidak meminta maaf pada Amanda Zahra atas perbuatannya. (Kolase Tribunnews)

Namun, komentar tersebut tak lama kemudian langsung dihapus.

Meski begitu, komentarnya telah di-capture dan beredar luas di media sosial.

Bicara soal bukti, warganet langsung mengkaitkan hal tersebut pada tank top ungu yang pernah disinggung oleh Amanda Zahra di Twitter.