Lirik dan Terjemahan Lagu Birthday - Ten NCT, Trending di YouTube

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemhan Lagu Birthday dalam artikel ini.

Petikan liriknya yakni 'Wrap me up with your devotion'.

Lagu Birthday baru saja rilis pada Rabu, 26 Oktober 2022.

Single ini pun dirilis melalui sebuah projek SM Nation: NCT LAB.

Dengan mengusung genre R&B Lagu Birthday menjadi lagu kelima member NCT yang dirilis melalui projek ini.

Lirik Lagu Birthday - Ten NCT

[Intro]

Oh, no, yeah

Oh, no, yeah

[Verse 1]

Baby, dance, dance, dance

Wrap me up with your devotion

It's a bad romance

Got my body rockin' in slow motion