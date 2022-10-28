Lirik Lagu
Lirik dan Terjemahan Lagu Birthday - Ten NCT, Trending di YouTube
Simak lirik dan terjemahan Lagu Birthday - Ten NCT yang rilis pada Rabu, 26 Oktober 2022.
Penulis: Izmi Ulirrosifa
Editor: bunga pradipta p
Tangkap layar kanal Youtube SMTOWN
Berikut lirik dan terjemahan Lagu Birthday dari Ten NCT.
TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemhan Lagu Birthday dalam artikel ini.
Petikan liriknya yakni 'Wrap me up with your devotion'.
Lagu Birthday baru saja rilis pada Rabu, 26 Oktober 2022.
Single ini pun dirilis melalui sebuah projek SM Nation: NCT LAB.
Dengan mengusung genre R&B Lagu Birthday menjadi lagu kelima member NCT yang dirilis melalui projek ini.
Lirik Lagu Birthday - Ten NCT
[Intro]
Oh, no, yeah
Oh, no, yeah
[Verse 1]
Baby, dance, dance, dance
Wrap me up with your devotion
It's a bad romance
Got my body rockin' in slow motion
Sumber: TribunSolo.com
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