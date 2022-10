Lirik Lagu Wanna Hold U Tight - Aisha Retno, Viral di TikTok: Is Say I Love U

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Wanna Hold U Tight dipopulerkan oleh Aisha Retno.

Aisha Retno berhasil merilis lagu Wanna Hold U Tight pada Desember 2021.

Kini lagu Wanna Hold U Tight tengah viral di TikTok.

Banyak pengguna TikTok yang menggunakan sound ini untuk konten.

lagu Wanna Hold U Tight biasa disingkat dengan W.H.U.T.

Diketahui lagu W.H.U.T ini mengisahkan tentang orang yang sedang jatuh cinta atau naksir dengan seseorang.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu W.H.U.T - Aisha Retno, Kunci Mudah dari C

Berikut ini lirik lagu Wanna Hold U Tight atau W.H.U.T yang dinyanyikan oleh Aisha Retno:

Go on and ask me

How I feel thinkin bout u every night

Just to be mine

Now that I got u

Breathe me in and out cause all I can do

Is say I love u

Don’t ask me why

When u walk pass by

Baby u know I tried to

Sit still but just can’t help it I

These goosebumps oh I

Am silently screaming

As u go approaching me

And holdin me tight

While we were stargazing

And just laughin

All night

Forgetting both our past

In this city of ours

I just wanna hold u tight

Hold u tight, hold u tight, hold u tight

Screamin our lungs out

Singing along to our favorite songs

In our own world

Don’t ask me why

When u walk pass by

Baby u know I tried to

Sit still but I just can’t help it I,

These goosebumps oh I

Am silently screaming

As u go approaching me

And holdin me tight

While we were stargazing

And just laughin

All night

Forgetting both our past

In this city of ours

I just wanna hold u tight

Hold u tight, hold u tight

(Tribunnews.com)