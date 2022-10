4 Tahun Jadi Istri Irwan Mussry, Maia Estianty Minta Maaf, Ada Apa?

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maia Estianty mengunggah sebuah video di instagramnya, berisi sang suami, Irwan Mussry yang sedang membacakan ijab qobul pernikahan.

Video ini seilah mengenang momen indah saat hubungan asmaranya dibawa resmi ke pelaminan.

Dalam keterangan video tersebut, alasan Maia Estianty mengunggah konten dirinya bersama sang suami untuk membagikan kabar kalau mereka sudah empat tahun menikah.

Video tersebut diunggah Maia Estianty karena ingin mengenang perjalanan cintanya dengan Irwan Mussry yang empat tahun lalu menikahinya.

"Wanita paling beruntung !!! Ya, tepat hari ini, 4 tahun lalu, aku menjadi wanita yang paling berbahagia," tulis Maia Estianty dalam akun instagramnya, dikutip Warta Kota, Sabtu (29/10/2022).

Rasa bahagia Maia dikarenakan sebelum dinikahi Irwan empat tahun lalu, sang suami berjanji akan membahagiakan dirinya selama menikah.

"Karena suamiku berjanji di depan orang tua ku untuk menyayangi dan membahagiakan anaknya… dan sampai hari ini pun, mas Irwan masih sama dan menepati janjnya…," tulisnya.

Selama empat tahun dinikahi Irwan, ibunda dari Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani itu merasa sangat bahagia.

"Happy anniversary yang ke 4 suamiku, terimakasih selalu ada untuk selalu membuat hatiku tentram dan bahagia," tulisnya.

"Terimakasih selalu ingin menyenangkan istri, juga selalu berbuat yang terbaik untuk anak-anak dan menyayangi mereka dengan tulus hati…," tambahnya.

Maia Estianty dan Irwan Mussry rayakan hari pernikahan ke-empat tahun (Instagram)

Maia menceritakan tentang Irwan yang memberanikan diri meminta restu kepada orang tua mantan istri Ahmad Dhani itu sebelum menikah.

"Ibuku pernah menangis, saat kamu bilang 'saya akan membahagiakan anak bapak dan ibu'…. Disitu, ibuku bilang 'kami tak butuh apa2, kecuali kamu membahagiakan anak saya'. Bapak dan ibu pun langsung memberikan ridho nya untuk kita boleh menikah…," tulisnya.

"Maaf jika aku masih belum bisa menjadi istri yang terbaik untuk kamu…," tambahnya

Maia Estianty pun menganggap Irwan Mussry adalah lelaki yang dikirimkan oleh Allah SWT kepadanya, atas semua doa yang ia panjatkan selama menyandang status janda.

"Kamu adalah contoh nyata bahwa Allah menjawab doaku dalam hal jodoh… Happy Anniversary my love, my everything, my best husband and daddy in the world !!!! You are the best !!! @irwanmussry .. semoga kita akan tetap selalu harmonis, rukun dan bisa membahagiakan satu sama lain sampai maut memisahkan.. Amin Yaa Rabb..," tulis Maia Estianty.