Chord Gitar Lagu Lift Me Up - Rihanna, Sountrack dari Film Black Panther: Wakanda Forever

Berikut ini chord gitar Lagu Lift Me Up yang dinyanyikan oleh Rihanna. Lagu Lift Me Up merupakan soundtrack film Black Panther: Wakanda Forever. Rihanna baru saja merilis video klip lagu Lift Me Up ini pada Minggu (30/10/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Lift Me Up yang dinyanyikan Rihanna.

Rihanna baru saja merilis video klip lagu Lift Me Up, pada Minggu (30/10/2022).

Diketahui Lagu Lift Me Up merupakan soundtrack film Black Panther: Wakanda Forever.

Lagu Lift Me Up ditulis bersama Ludwig Goransson dan Ryan Coogler.

Lirik lagu Lift Me Up ini memiliki manka tentang menguatkan satu sama lain.

Yaitu menguatkan dengan cinta, kekuatannya bisa membuat satu sama lain bertahan.

Inilah chord gitar lagu Lift Me Up yang Rihanna:

G Am D G

Hmm-mm, mm-hmm

G Am D G

Hmm-mm, mm-hmm

G Am

Lift me up

D G

hold me down

Am

keep me close

D G

safe and sound

Am

burning in a hopeless dream

D G

hold me when you go to sleep

G Am

keep me in the warmth of your love

D

when you depart keep me safe

G

safe and sound

Chorus1:

G Am

Lift me up

D G

hold me down

Am

keep me close

D G

safe and sound

A Bm

drowning in an endless sea

E A

take some time and stay with me

A Bm

keep me in the strength of your arms

E A

keep me safe...safe and sound

Chorus 2:

A Bm

lift me up

E A

hold me down (hold me down)

A Bm

keep me safe (keep me close)

E A

safe and sound (safe and sound)

A Bm

burning in a hopeless dream

E A

hold me when you go to sleep

F#m Bm

keep me safe

E A

we need light we need love

Chorus 3:

F#m Bm

lift me up (hold me, in your arms)

E A

hold me down (i need love, i need love, i need love)

F#m Bm

keep me close (hold me, hold me, down)

E A

safe and sound (hold me, hold me, hold me, hold me)

F#m Bm

lift me up (hold me, hold me)

E A

hold me down (hold me, hold me, hold me, hold me)

F#m Bm

keep me safe

E

we need light

A

we need love

(Tribunnews.com/Dicha Devega)