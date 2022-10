Dukungan Jisoo BLACKPINK Untuk Drama Baru Hyeri Girl's Day

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Walaupun saat ini BLACKPINK sedang sibuk tur dunia, Jisoo tetap menyempatkan waktu untuk memberi hadiah kepada sahabatnya, Hyeri Girl's Day.

Seperti diketahui, keduanya sudah menjalin persahabatan sejak lama, satu sama lain pun saling mendukung.

Baca juga: Rilis Teaser Drama Korea Terbaru One Hundred Won Butler Dibintangi Hyeri akan Tayang 19 Oktober 2022

Dalam postingan terbaru di instagramnya, Hyeri mengungkapkan bahwa Jisoo telah mengirim truk kopi dan churros ke lokasi syuting drama barunya yang berjudul 'May I Help You?'.

Drama barunya itu akan tayang perdana awal bulan ini.

Hyeri memposting beberapa foto dirinya berpose bahagia dengan truk, churro-nya, dan tas permen lucu yang dikirim oleh Jisoo,

Baca juga: 4 POTRET Perbandingan Lucinta Luna Pasca-Operasi Plastik yang Ngaku Mirip Jisoo BLACKPINK

"Truk kopi, churros, dan makanan ringan yang dikirim oleh Kim Jishoo. Anda pasti sibuk dengan tur dunia Anda yang sibuk, jadi saya bahkan lebih, lebih, lebih bersyukur. Jisoo adalah yang terbaik, aku mencintaimu, temanku," tulis Hyeri di Instagram, Senin (31/10/2022).

Tak lama setelah itu, Jisoo menanggapi dengan mengomentari postingan Hyeri.

Lebih lanjut spanduk di truk yang dikirim oleh Jisoo, yang menyebutkan nama karakter Hyeri dalam drama.

"Semoga berhasil, ‘May I Help You?’ Baek Dong Joo! Kamu adalah 1-per-100-ku, Hyeri," tulis spanduk dari Jisoo.

Baca juga: 25 Fakta Menarik Jisoo BLACKPINK, Bagian Wajah yang Paling Disukai hingga Populer di Sekolah

Sebagai seorang sahabat, Jisoo dan Hyeri kerap memperlihatkan dukungna satu sama lain di Instagram.

Seperti drama debut Jisoo 'Snowdrop' dan konser BLACKPINK 'BORN PINK', Hyeri hadir langsung untuk memberi dukungan sahabatnya itu.

Begitupun Jisoo, walaupun saat ini ia tidak bisa menemui sahabatnya tersebut karena sedang tur konser.