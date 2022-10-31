Jadwal Acara TV
Jadwal Acara TV Selasa, 1 November 2022: Tom Yum Goong di Indosiar, Dream Box Indonesia di Trans TV
Jadwal acara TV Selasa (1/11/2022), di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans TV, dan Trans 7. Saksikan Dream Box Indonesia di Trans TV.
Penulis: Izmi Ulirrosifa
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Selasa (1/11/2022) di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans TV, dan Trans 7.
Beragam acara TV menarik siap menemani Anda.
Dapat anda saksikan Liputan 6 Malam hingga FTV Prime Time di SCTV.
Kemudian, di Indosiar ada Tom Yum Goong hingga D'Academy 5.
Program acara Kompas Sport Malam hingga Kilas Kompas di Kompas TV.
Selanjutnya bisa menonton Dini Hari hingga Bioskop Trans TV di Trans TV.
Terakhir, Anda bisa melihat acara TV di Trans 7 ada Sport 7 hingga Redaksi Malam.
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Berikut jadwal acara TV Selasa, 1 November 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
SCTV
01:00 Liputan 6 Malam
01:30 Solusi
02:00 Buser
02:30 Sinema Dini Hari
03:45 Sinetron Dini Hari