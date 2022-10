Lirik dan Terjemahan Lagu Lift Me Up - Rihanna, Original Soundtrack Black Panther: Wakanda Forever

Penyanyi Rihanna - Simak lirik dan terjemahan lagu Lift Me Up dari Rihanna dalam artikel ini.

Penyanyi Rihanna baru saja merilis video klip lagu terbarunya yang berjudul Lift Me Up, Minggu (30/10/2022).

Lagu Lift Me Up merupakan original soundtrack film Black Panther: Wakanda Forever.

Lagu tersebut ditulis bersama Ludwig Göransson dan Ryan Coogler.

Lift Me Up memiliki makna tentang menguatkan satu sama lain.

Salah satunya dengan cinta, kekuatannya bisa buat satu sama lain bertahan.

Berikut ini lirik dan terjemahan bahasa Indonesia lagu Lift Me Up dari Rihanna:

[Chorus]

Lift me up

Angkat aku

Hold me down

Tahan aku

Keep me close

Dekatkan aku

Safe and sound

Segar bugar

[Verse 1]

Burning in a hopeless dream

Terbakar dalam mimpi tanpa harapan

Hold me when you go to sleep

Peluk aku saat kamu tidur

Keep me in the warmth of your love

Jaga aku dalam kehangatan cintamu

When you depart keep me safe

Saat kamu pergi, jaga aku tetap aman

Safe and sound

Segar bugar

[Chorus]

Lift me up

Angkat aku

Hold me down

Tahan aku

Keep me close

Dekatkan aku

Safe and sound

Segar bugar

[Verse 2]

Drowning in an endless sea

Tenggelam di lautan tak berujung

Take some time and stay with me

Luangkan waktu dan tetaplah bersamaku

Keep me in the strength of your arms

Jaga aku dalam kekuatan lenganmu

Keep me safe

Amankan aku

Safe and sound

Segar bugar



[Chorus]

Lift me up

angkat aku

Hold me down (Hold me down)

Tahan aku (Pegang aku)

Keep me safe (Keep me close)

Jaga aku tetap aman (Jaga aku tetap dekat)

Safe and sound (Safe and sound)

Aman dan sehat (Aman dan sehat)

Burning in a hopeless dream

Terbakar dalam mimpi tanpa harapan

Hold me when you go to sleep

Peluk aku saat kamu pergi tidur

Keep me safe

Amankan aku

We need light

Kita butuh cahaya

We need love

Kita butuh cinta

[Verse 3]

Lift me up (Lift me up, in your arms)

Angkat aku (Angkat aku, dalam pelukanmu)

Hold me down (I need love, I need love, I need love)

Tahan aku (aku butuh cinta, aku butuh cinta, aku butuh cinta)

Keep me close (Hold me, hold me)

Jaga aku tetap dekat (Pegang aku, pegang aku)

Safe and sound (Hold me, hold me, hold me, hold me)

Aman dan sehat (Pegang aku, pegang aku, pegang aku, pegang aku)

Lift me up (Hold me, hold me)

Angkat aku (Pegang aku, pegang aku)

Hold me down (Hold me, hold me, hold me, hold me)

Tahan aku (Pegang aku, pegang aku, pegang aku, pegang aku)

Keep me safe

amankan aku

We need light

Kita butuh cahaya

We need love

Kita butuh cinta

