TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik Lagu Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah pada berikut artikel ini.

Petikan liriknya yakni 'Tak menyisakan sebuah sesal di hatiku'.

Lagu Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah dicover oleh Happy Asmara versi koplo dari Merpati Band.

Video coveran tersebut trending di YouTube.

Telah dilihat 200 ribu lebih semenjak diunggah pada 30 Oktober 2022 lalu.

Berikut chord gitar dan lirik Lagu Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah - Happy Asmara cover versi koplo

Intro : G Bm C Bm

Em C

Betapa ku mengerti sebagai selingkuhanmu

Am D

kuharus menjalani ikatan yang tersembunyi

Em C

Ku mencoba bertahan meskipun menyakitkan

Am C D

Tak menyisakan sebuah sesal di hatiku

Em C

Selama aku bisa membuatmu bahagia

Am D

Berpaling ku tak mungkin, singgahi hati yang lain

Em C

Sebatas harapanku, mohon pengertianmu

Am C D

Bahwa ku ingin memilikimu seutuhnya

Reff I :

G Bm

Seiring berlalu bergulirnya waktu

C D

Membuka rahasia di antara kita

G Bm

Pastinya kan ada hati yang terluka

Am C D

Tak menerima semua kenyataan yang ada

Em C

Namun tak selayaknya perselingkuhan ini

Am D

Yang lama kulalui menjadi tiada berarti

Em C

Semenjak ku merasa harapmu sia-sia

Am C D

Hingga terluka hati kan membuatmu tak berdaya

Reff II :

G Bm

Mungkin kurelakan untuk kau tinggalkan

C D

Diriku disini harus mengakhiri

Bm Em

Aku yang merasa lelah dan menyerah

Am C Cm

Karena tak selamanya selingkuh itu indah

D Am B

Biar kan cerita kita berpisah adanya

Em Am C B

Bila memang kita tak mungkin bersama selamanya

Interlude : G Bm C D

Bm Em Am C Cm

Kembali ke : Reff I dan Reff II

Em C

Betapa ku mengerti sebagai selingkuhanmu

Am D

Kuharus menjalani ikatan yang tersembunyi

(Tribunnews.com)