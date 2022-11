Lirik dan Terjemahan Lagu Bitterlove - Ardhito Pramono, The Sweetest Love Can Be So Hard To Find

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Bitterlove - Ardhito Pramono.

Lagu Bitterlove ini diciptakan dan dipopulerkan oleh Ardhito Pramono.

Dirilis pada 2020, lagu Bitterlove ini juga pernah terpilih sebagai original soundtrack mini web series yang berjudul Bittersweet.

Lagu Bitterlove menceritakan tentang pahitnya cinta yang dialami oleh banyak anak muda.

Lewat lagunya Bitterlove, Ardhito juga menyampaikan pesan bahwa ketika kita mencintai seseorang maka harus siap untuk mengalami kekecewaan, bahkan harus rela jika hubungannya kandas.

Lirik dan terjemaham lagu Bitterlove - Ardhito Pramono

There is bitter in everyday

Ada yang pahit dalam sehari-hari

But then I feel it

Tapi kemudian aku merasakannya

That you would be the only one

Bahwa kamu akan menjadi satu-satunya

Sometimes it doesn't have to be so sure

Terkadang tidak perlu terlalu yakin

The sweetest love can be so hard to find

Cinta yang termanis bisa sangat sulit ditemukan

We'll be better in every way

Kita akan menjadi lebih baik dalam segala hal

But then I would go to be in other space

Tapi kemudian aku akan pergi ke tempat lain

Sometimes, the bitter of love can be so good

Terkadang, pahitnya cinta bisa terasa baik