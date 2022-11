November Rain - Guns N' Roses: Makna Lagu dan Fakta-faktanya

TRIBUNNEWS.COM - Lagu November Rain oleh Guns N' Roses menceritakan kisah dua orang, sang penyanyi (Axl Rose) dan kekasihnya, yang dihadapkan dengan cinta yang tertahan.

Seperti dikutip dari songmeaningsandfacts.com, pasangan itu saling menyukai tetapi ragu-ragu untuk masuk ke jenis hubungan serius karena ada risiko emosional yang terlibat.

Namun, Axl jelas lebih berani menghadapi kemungkinan ini atas nama cinta.

Jadi sepanjang lagu, Axl pada dasarnya mencoba meyakinkan sang kekasih untuk terbuka padanya.

Axl mendekatinya dengan sudut pandang simpatik, karena dia sepenuhnya mengerti mengapa sang kekasih takut untuk mempercayai seseorang, bahkan dengan seorang teman platonis.

Tetapi pada saat yang sama Axl menarik keyakinan bahwa, seperti orang lain, wanitanya juga "membutuhkan seseorang".

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord November Rain - Guns N Roses : When I Look Into Your Eyes

Dan dia ingin menjadi "seseorang" itu, jika saja sang kekasih benar-benar mampu meninggalkan kekecewaan dan patah hati di masa lalu.

Nothin' lasts forever

And we both know hearts can change

And it's hard to hold a candle

In the cold November rain

Penulis November Rain

Lagu November Rain ditulis secara eksklusif oleh pentolan Guns N’ Roses, Axl Rose, yang sebenarnya telah mengerjakannya selama hampir satu dekade sebelum dirilis.

Bahkan versi akustik sebelumnya dari lagu tersebut telah masuk ke LP yang dirilis di Australia berjudul “November Rain/In Concert and Beyond” pada tahun 1988.

Di sisi lain, lagu tersebut diproduksi oleh produser musik rock terkenal Mike Clink.

Tanggal Rilis November Rain

Lagu November Rain secara resmi dirilis pada hari yang sama, dengan perilisan album Use Your Illusion I" pada 17 September 1991.