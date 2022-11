Setelah J-Hope dan Jin, Kini RM BTS Akan Rilis Karya Solo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Ketua boy grup Bangtan Boys (BTS), RM akan merilis album solonya pada 25 November 2022.

Dilansir dari Soompi, Selasa (1/11/2022), perwakilan dari Big Hit Music selaku agensi yang menaungi BTS mengonfirmasi kabar tersebut.

"RM akan merilis album solo, dan saat ini dia sedang dalam persiapan," ungkap agensi.

Dengan begitu, RM menjadi anggota BTS yang ketiga merilis karya solonya.

Sebelumnya, awal tahun ada J-Hope yang merilis 'Jack In The Box', dan Jin lewat single 'The Astronaut' yang dirilis bulan lalu.

Selain sedang bersiap untuk merilis album, baru-baru ini juga dikonfirmasi bahwa RM dan sutradara film Jang Hang Joon akan menjadi MC untuk program variety tvN mendatang berjudul The Dictionary Of Useless Human Knowledge.

Seperti diketahui, saat ini BTS sedang hiatus dari aktivitas grupnya sebab para anggotanya dalam waktu dekat ini akan menjalani wajib militer (wamil).

Anggota pertama yang akan wamil yaitu Jin, kemudian dilanjutkan yang lainnya.

Rencannya, BTS akan kembali aktif sebagai grup pada 2025.

