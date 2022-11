Beralih Genre Musik, Isyana Sarasvati Tak Khawatir Kariernya Hancur Justru Makin Percaya Diri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Isyana Sarasvati tentu tak asing di industri musik Tanah Air.

Awal kemunculannya, Isyana kerap merilis dan menyanyikan lagu bergenre pop.

Satu di antara lagunya yang terkenal pada 2014 di awal kariernya yaitu Keep Being You dan Tetap Dalam Jiwa pada 2015.

Penyanyi kelahiran Bandung tersebut tampaknya sudah meninggalkan identitasnya sebagai penyanyi pop.

Setelah merilis album Lexicon pada 2019 lalu, sejak itu Isyana lebih sering membawakan lagu-lagu dari album ini ketika tampil di atas panggung.

Diketahui, album Lexicon sendiri lagu-lagunya bergenre rock progresif.

Baca juga: Bakal Tampil di Soundrenaline 2022, Isyana Sarasvati Pastikan Tampil Beda dari Gelaran Sebelumnya

Hal tersebut banyak menuai tanda tanya akan kekhawatiran penggemar terhadap karier Isyana yang kini menjadi penyanyi bergenre rock.

Menurut Isyana, lagunya saat ini adalah identitasnya yang sebenarnya dan membuat dirinya bahagia.

"Kita sebagai seorang pelaku seni atau seniman itu berkarya tanpa batas dan jangan sampai kita itu menjalankan mimpi orang lain tapi kita tidak membahagiakan diri kita sendiri sebagai seniman," kata Isyana saat jumpa pers Lazada Women Fest di Jakarta, Rabu (2/11/2022).

"Mungkin untuk banyak orang yang mendengarkan album aku yang satu kedua, wah ini perubahan drastis, Isyana nggak takut ya dengan kariernya segala macamnya," lanjutnya.

Isyana percaya, sesuatu yang lahir dari hati akan sampai ke hati para penikmat musiknya.

Sebagai musisi, ia yakin setiap genre memiliki penikmat musiknya masing-masing.

Terbukti, hingga saat ini Isyana tetap eksis manggung di berbagai festival, yang akan datang ia akan tampil di acara Lazada Women Fest 2022.

Isyana Sarasvati di Backstage Joyland Bali 2022, Minggu (27/3/2022) (TRIBUNNEWS.COM/ALIVIO)

"Orang selalu ada yang bilang Isyana sekarang lagu-lagunya seperti ini, imagenya seperti ini, nggak takut membunuh karirmu sendiri," tutur Isyana.

"Buktinya hari ini aku bersama Lazada jadi ya selalu ada jalannya dan maksudnya aku juga Lazada memiliki visi berani bersinar, berani bereksplorasi, berani untuk selalu menjadi diri kalian apa adanya," pungkasnya.

Dalam penampilannya di berbagai festival musik, Isyana akan terus membawakan lagu-lagu dari album Lexicon hingga yang saat ini baru rilis.