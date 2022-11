Chord Kabar Aroma Tanah - Iwan Fals: Segera Bersegeralah Tuk Perbaiki yang Terlanjur Rusak

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Kabar Aroma Tanah, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Kabar Aroma Tanah ini termuat di album Pun Aku, dirilis pada 2021 lalu.

Lirik Kabar Aroma Tanah mengandung pesan cinta agar selalu menjaga kesehatan dan kelestarian ibu bumi.

Berikut chord Kabar Aroma Tanah dari Iwan Fals

Intro: Am.... (2x)

Am

Halilintar bersahutan

Am

Yang berhembus rontokan daun

Am

Bel angin terus berbunyi

Am

Saling menimpali dengan suara air

(*)

F C Dm Am

Aku petik gitarku, di sore hari terrindu

F C E Am

Diantara gemuruh masa depan yang sibuk

Am

Kabut di seberang bukit

Am

Mulai turun menghampiri

Am

Hujan hujanlah datang

Am

Segarkan bumi yang gersang

(**)

F C Dm Am

Aku nyanyikan lagu tentang ibu

F C E Am

Ibu bumi yang renta yang terlihat meringkuk kuyu

Am

Menunggu langit memerah

Am

Sehabis hujan mereda

Am

Merekam sepenggalan waktu

Am

Kabarkan aroma tanah

(***)

F C Dm Am

Aku petik gitarku, di sore hari terrindu

F C E Am

Diantara gemuruh masa depan yang sibuk

F C Dm Am

Aku nyanyikan lagu tentang ibu

F C E Am

Ibu bumi yang renta yang terlihat meringkuk kuyu



C G/B F

Masihlah ada waktu

Em Dm Am

Untuk bersyukur dan terus merindu

C G/B F

Bunga bunga masih bermekaran

Em Dm Em F G

Ikan ikan menari riang di kolam kecil yang dangkal

Am

Hujan merintih lagi

Am

Kabut yang hilang kembali lagi

Am

Ada yang terus memanggil-manggil

Am

Hewan hutan kecilku merindu

F C Dm Am

Aku petik gitarku, di sore hari terrindu

F C E Am

Diantara gemuruh masa depan yang sibuk

F C Dm Am

Aku nyanyikan lagu tentang ibu

F C E Am

Ibu bumi yang renta yang terlihat meringkuk kuyu

C G/B F

Masihlah ada waktu

Em Dm Am

Untuk bersyukur dan terus merindu

C G/B F

Bunga bunga masih bermekaran

Em Dm Em F G

Ikan ikan menari riang di kolam kecil yang dangkal

C G/B F

Segera bersegeralah

Em Dm Am

Tuk perbaiki yang terlanjur rusak

C G/B F

Ibu penuh doa menunggu

Em Dm Am

Singsingkan lengan, ringankan langkah

F G

Wahai, bersihlah hati

Am

Hujan merintih lagi

Am

Kabut yang hilang kembali lagi

Am

Ada yang terus memanggil-manggil

Am

Hewan hutan kecilku pun merindu

Am

Hewan liar kecilku merindu

(Tribunnews.com)