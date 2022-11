Shah Rukh Khan Ulang Tahun, Sapa Penggemar dari Balkon Rumah di Mumbai: Saya Merasa Spesial

TRIBUNNEWS.COM - Shah Rukh Khan membagikan sebuah video di hari ulang tahunnya yang ke-57 tahun pada Rabu (2/11/2022) melalui akun Twitter-nya.

Shah Rukh Khan mendokumentasikan momen ketika dirinya menyapa penggemarnya yang berada di luar rumahnya di Mumbai, Mannat, India.

"The sea of love as I see it. Thank u all for being there and making this day ever so special. Gratitude…and only Love to you all," tulis Shah Rukh Khan, @iamsrk.

Ia mengungkapkan rasa bahagianya ketika di kelilingi oleh orang-orang yang mencintainya.

Shah Rukh Khan berterimakasih kepada penggemarnya karena membuatnya merasa istimewa.

"It’s so lovely to live in front of the sea…..the sea of love that spreads all around me on my birthday….thank u. Grateful for making me feel so special….& happy," tulis akun Instagram @iamsrk.

Dalam video berdurasi 26 detik itu memperlihatkan Shah Rukh Khan yang berjalan keluar rumah.

Ia mengenakan outfit serba putih dan memakai kacamata hitam.

Shah Rukh Khan lantas mengambil beberapa video menggunakan HP-nya.

Ia juga melambaikan tangan pada penggemarnya yang mengerumuni halaman rumahnya sambil membawa berbagai ucapan selamat ulang tahun.

Shah Rukh Khan terlihat bahagia, sambil sesekali melempar senyum.

Shah Rukh Khan saat menyapa penggemarnya dari rumahnya pada hari ulang tahunnya yang ke-57 tahun pada 2 November 2022. (Twitter @iamsrk)

Meski hampir menginjak kepala 6, Shah Rukh Khan masih aktif sebagai aktor.

Shah Rukh Khan memiliki beberapa film yang dirilis tahun ini.

Selain Pathaan, Shah Rukh Khan juga akan membintangi Dunki karya Rajkumar Hirani, yang juga dibintangi oleh Taapsee Pannu.