Sinopsis Film The Outpost, Aksi Pertempuran Tentara di Afghanistan, Tayang Malam Ini di Trans TV

Cover film the Outpost - Sinopsis film The Outpost yang tayang malam ini, Kamis (3/11/2022) pukul 23.45 WIB di bioskop Trans TV. Mengisahkan tentang sekelompok tentara AS yang bertempur dengan pasukan Taliban di Afghanistan.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis film The Outpost yang tayang malam ini, Kamis (3/11/2022) pukul 23.45 WIB di bioskop Trans TV.

The Outpost merupakan film bergenre action yang dirilis pada tahun 2019.

Dikutip dari IMDb, film The Outpost disutradarai oleh Batang Lurie dan ditayangkan dengan durasi 2 jam 3 menit.

Film The Outpost merupakan adaptasi dari sebuah buku yang berjudul The Outpost: An Untold Story of American Valor yang ditulis oleh Jack Tapper.

Pemeran dalam film The Outpost ini di antaranya Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Jack Kesy, dan Cory Hardrict.

Dalam kisahnya, film the Outpost menceritakan tentang sebuah tim kecil tentara Amerika Serikat (AS) yang bertempur melawan ratusan pejuang Taliban di Afghanistan.

Untuk lebih lengkapnya, berikut sinopsis film The Outpost yang tayang malam ini di bioskop Trans TV.

Sinopsis Film The Outpost

Kisah berawal saat Sersan Clint Romesha (Scott Eastwood), spesialis Ty Michael Carter (Caleb Landry Jones), dan Sersan Michael Scusa (Scott Alda Coffey) dikirim ke sebuah pos penjagaan di Kamdesh.

Pos yang berlokasi di wilayah utara Afganistan ini menjadi salah satu titik paling berbahaya bagi tentara AS.

Selain dikelilingi pegunungan Hindu Kush, lokasi ini juga kerap menjadi sasaran empuk dari serangan Taliban.

Serangan pertama datang beberapa hari setelah Clint dan timnya tiba di Kamdesh.

Saat itu, mereka mengincar Scusa yang tengah menyelamatkan seekor anjing.

Bersama Kapten Benjamin D. Keating (Orlando Bloom), Clint dan Carter melakukan patroli menggunakan kendaraan militer LMTV.