Jadwal Acara TV Sabtu, 5 November 2022: Indonesia's Next Top Model Cycle 3 hingga Film Death Wish

Simak jadwal acara TV Sabtu (5/11/2022), ada Indonesia's Next Top Model Cycle 3 di NET TV hingga film Death Wish di Trans TV.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (5/12/2022) di GTV, NET TV, RCTI, Trans 7, dan Trans TV.

Sejumlah acara TV menarik akan hadir menemani waktu luang Anda bersama keluarga di akhir pekan.

Dapat Anda saksikan acara Indonesia's Next Top Model Cycle 3 hingga Tonight Show di NET TV.

Kemudian, tayang film Rise Of The Planet Of The Apes di RCTI, yang mengisahkan tentang eksperimen zat untuk membantu otak memberikan kecerdasan tingkat lanjut kepada simpanse.

Selain itu, di Trans TV ada juga film Power Ranger hingga Death Wish.

Berikut ini jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (5/11/2022):

GTV

01:00 Buletin iNews Malam

01:30 iSinema

03:30 Buletin iNews Pagi

04:30 Jeany Soun & Miun

05:00 Rumah Selebritis

06:00 SpongeBob SquarePants Movie

07:30 SpongeBob SquarePants Movie