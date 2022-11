Lirik dan Chord Gitar Lagu Seraya - Selfi Yamma: Dibawa Aku Terbang Melayang Layang

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah lirik dan chord gitar lagu berjudul Seraya yang dipopulerkan oleh Selfi Yamma jebolan Liga Dangdut (LIDA) Indonesia 2018.

Lagu ini merupakan perpaduan dari tiga genre sekaligus, yakni Dangdut, Melayu dan Arab.

Official Music Video lagu Seraya telah dirilis pada 30 Juni 2022 melalui kanal YouTube 3D Entertainment dan sudah ditonton lebih dari 2,1 juta kali.

Lirik dan Chord Gitar Lagu Seraya - Selfi Yamma:

Intro:

F#m D E C#m

D Bm C#

F#m D E C#m

D Bm D E

F#m

F#m

Ini bukanlah mimpi

D Bm

Bukan fatamorgana

C# F#m E

Pesonanya tak sekedar hiasan mata

D Bm

Benar benar telah membuat

C#

Percikan rindu di hati

Bm E

Seraya menyapa

A F#m

Dalam hening malam

D Bm C#

Dirinaikan cahaya cinta



F#m E

Dibawa aku terbang melayang layang

C# F#m

Dengan sayap sayap kasih sayangnya

E

Tersentuh lembut hatiku dengan cintanya

C#

Hadirnya memesona

D

Hati yang merindu kasih

Bm D

Asmara di jiwa yang hampir sirna

C# F#m

Kini berbunga kembali

Bm F#m

Oh maha cinta jagalah rasa ini

C# F#m

Agar tak terlena buaian asmara

Interlude:

F#m E Bm C#

F#m E D C#

Bm E

Seraya menyapa

A F#m

Dalam hening malam

D Bm C#

Dirinaikan cahaya cinta



F#m C#m

Dibawa aku terbang melayang layang

E D C#

Dengan sayap sayap kasih sayangnya

F#m E

Tersentuh lembut hatiku dengan cintanya

C#

Hadirnya memesona

D

Hati yang merindu kasih

G#m F#

Dibawa aku terbang melayang layang

D# E

Dengan sayap sayap kasih sayangnya

G#m F#

Tersentuh lembut hatiku dengan cintanya

D#

Hadirnya memesona

E

Hati yang merindu kasih

C#m B

Asmara di jiwa yang hampir sirna

D# G#m

Kini berbunga kembali

C#m G#m

Oh maha cinta jagalah rasa ini

D# G#m F# G#m

Agar tak terlena buaian asmara

C#m D# G#m F# G#m

Buaian pesona

C#m D# G#m

Tak terlena cinta

Outro:

F# G#m

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Karmamu - Gunawan LIDA: Bawa Pergi Cinta dan Karmamu

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Berbisik - Putri Isnari: Berbisik, Dengar-Dengar Ada yang Berbisik

(Tribunnews.com)