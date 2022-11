Lirik Lagu Holiday - Via Vallen: Sibuk Mikirin Hidup yang Penuh Tanda Tanya

TRIBUNNEWS.COM- Berikut ini lirik lagu Holiday - Via Vallen.

Petikan liriknya yakni "Sibuk mikirin hidup yang penuh tanda tanya."

Lagu Holiday dirilis pada 2018 lalu.

Video lagu Holiday yang diunggah di kanal YouTube Sakura Record kini telah ditonton 14 juta kali.

Lirik Holiday - Via Vallen:

Everyday is holiday

Still follow me in my way

With my music you can fly

Everything is gonna be okay

Sibuk mikirin hidup yang penuh tanda tanya

Cuekin aja, jalani aja, ikutilah alurnya

Saat kau lelah dan mulai resah

Bernyanyilah saja syalalala

Ketika sakit hati tiada yang peduli

Ingat banyak yang lain menanti

Tinggalkan bebanmu lepaskan (lepaskan)

Enjoy aja

Everyday is holiday, still follow me in my way

With my music you can fly, everything is gonna be okay

Everyday is holiday, still follow me in my way

With my music you can fly, everything is gonna be okay

Hitam putih hidup itu lumrah

Jangan cepat kalah dan menyerah

Lihatlah bintang malam menemanimu

Dia bersinar takkan mati

Dan jangan lagi kau ingat masa lalu

Venak zomblo mblo mblo mblo mblo

Hey mblo ojo plonga-plongo

Reneo ngobrol jomblo ojo podo loyo

Wes tak kandani (woyoo) bola-bali

Tresno ra kudu, ra kudu nduweni

Everyday is holiday, still follow me in my way

With my music you can fly, everything is gonna be okay

Everyday is holiday, still follow me in my way

With my music you can fly, everything is gonna be okay

Everyday is holiday, still follow me in my way

With my music you can fly, everything is gonna be okay

Everyday is holiday

Still follow me in my way

With my music you can fly, everything is gonna be okay

Everyday is holiday

Still follow me in my way

With my music you can fly, everything is gonna be okay

