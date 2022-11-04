Lirik Lagu
Lirik Romanji Lagu Simon Says - NCT 127: I Said We Are So Sexy
Lirik romanji lagu Simon Says yang dipopulerkan oleh NCT 127. Berikut liriknya selengkapnya.
Penulis: Salma Fenty Irlanda
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
TRIBUNNEWS.COM - Lirik lagu Simon Says dinyanyikan NCT 127 yang akan gelar konser di Indonesia besok Sabtu 5 November 2022.
Simon Says dirilis tiga tahun lalu oleh NCT 127 di kanal YouTube SM Entertainment Official.
Lagu Simon Says jadi lagu keempat NCT 127 yang paling banyak didengarkan di Spotify dengan 62 juta kali diputar.
Baca juga: Konser NCT 127 Tetap Berlangsung Sesuai Jadwal, Polisi Pastikan Tidak Ada Bom di Lokasi
Sementara di YouTube, lagu Simon Says telah ditonton hingga 81 juta tayangan.
Berikut lirik lagu Simon Says oleh NCT 127:
Yo, Simon says
Hurry up geolieo neol ili flap floop doop
Meomchun sungan neol hyanghae jojun da ssonda
Hands up dwidol-a hands up heundeul-eo
Sum-i gadeug chago yeogil bwa gyesog dallyeo
Wae tto nunchiman bogo seoissna (udukeoni)
Wae tto geobmeog-eun pyojeong-eul jisna igeol wonhae
Wiwo I'm God neohuideul hollyeola wow
I said "we are so sexy", NCT know you can't break me
Nuga nal yoghae who
Bless me, achoo
Simon says, "be cool"
Don't be such a fool
Simon says ulin real vibe killer
Simon says ulin real vibe killer
Neonedeul-eun da mine mine mine mine mine
Neonedeul-eun da mine mine mine mine mine
Pil-yo eobs-eo geuttan mal we don't play no mind
Kkwag maghin cha sailo yo gil-eul yeoneun siren
Ne mam-e geu chejeung-e bamsae ttulhgo dallyeo
Nuguboda ppalla jeonbu dwieo1 ga iss-eo geochim-eobs-eo modeun geon
(Naeke dallyeo)
Jeomjeom bun-wigineun high, high, high, high
Ulil magneun solin bye, bye, bye, bye
Singyeong da kkeugo nol-a bamsae
Nuga wola hadeun sang-gwan anhae
Jumun-ul I'm God neohuideul hollyeola wow
I said "we are so sexy", NCT know you can break me
Nuga nal yoghae who
Bless me, achoo
Simon says, "be cool"
Don't be such a fool
Simon says ulin real vibe killer
Simon says ulin real vibe killer
Neonedeul-eun da mine mine mine mine mine
Neonedeul-eun da mine mine mine mine mine
Pil-yo eobs-eo geuttan mal we don't play no mind
Dulyeowohaji ma (gwaenchanh-a) neol mandeun geon neoil ppun
(Chakgakhaji ma) dulyeowohachi ma ulin oneul break the rules
Nun-eul tteugo kkaeeonan i sungan gipsughi ppajyeodeul-eoga
Hyeonsilgwa kkung-ui sai jinjja neol chajneun geu sungan (yeah, find me)
Simon says ulin real vibe killer
Simon says ulin real vibe killer
Neonedeul-eun da mine mine mine mine mine
Neonedeul-eun da mine mine mine mine mine
Pil-yo eobs-eo geuttan mal we don't play no mind
We don't play no tension
(Tribunnews.com/ Salma)