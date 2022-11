Lirik Romanji Lagu Simon Says - NCT 127: I Said We Are So Sexy

TRIBUNNEWS.COM - Lirik lagu Simon Says dinyanyikan NCT 127 yang akan gelar konser di Indonesia besok Sabtu 5 November 2022.

Simon Says dirilis tiga tahun lalu oleh NCT 127 di kanal YouTube SM Entertainment Official.

Lagu Simon Says jadi lagu keempat NCT 127 yang paling banyak didengarkan di Spotify dengan 62 juta kali diputar.

Sementara di YouTube, lagu Simon Says telah ditonton hingga 81 juta tayangan.

Berikut lirik lagu Simon Says oleh NCT 127:

Yo, Simon says

Hurry up geolieo neol ili flap floop doop

Meomchun sungan neol hyanghae jojun da ssonda

Hands up dwidol-a hands up heundeul-eo

Sum-i gadeug chago yeogil bwa gyesog dallyeo

Wae tto nunchiman bogo seoissna (udukeoni)

Wae tto geobmeog-eun pyojeong-eul jisna igeol wonhae

Wiwo I'm God neohuideul hollyeola wow

I said "we are so sexy", NCT know you can't break me

Nuga nal yoghae who

Bless me, achoo

Simon says, "be cool"

Don't be such a fool

Simon says ulin real vibe killer

Simon says ulin real vibe killer

Neonedeul-eun da mine mine mine mine mine

Neonedeul-eun da mine mine mine mine mine

Pil-yo eobs-eo geuttan mal we don't play no mind

Kkwag maghin cha sailo yo gil-eul yeoneun siren

Ne mam-e geu chejeung-e bamsae ttulhgo dallyeo

Nuguboda ppalla jeonbu dwieo1 ga iss-eo geochim-eobs-eo modeun geon

(Naeke dallyeo)

Jeomjeom bun-wigineun high, high, high, high

Ulil magneun solin bye, bye, bye, bye

Singyeong da kkeugo nol-a bamsae

Nuga wola hadeun sang-gwan anhae

Jumun-ul I'm God neohuideul hollyeola wow

I said "we are so sexy", NCT know you can break me

Nuga nal yoghae who

Bless me, achoo

Simon says, "be cool"

Don't be such a fool

Simon says ulin real vibe killer

Simon says ulin real vibe killer

Neonedeul-eun da mine mine mine mine mine

Neonedeul-eun da mine mine mine mine mine

Pil-yo eobs-eo geuttan mal we don't play no mind

Dulyeowohaji ma (gwaenchanh-a) neol mandeun geon neoil ppun

(Chakgakhaji ma) dulyeowohachi ma ulin oneul break the rules

Nun-eul tteugo kkaeeonan i sungan gipsughi ppajyeodeul-eoga

Hyeonsilgwa kkung-ui sai jinjja neol chajneun geu sungan (yeah, find me)

Simon says ulin real vibe killer

Simon says ulin real vibe killer

Neonedeul-eun da mine mine mine mine mine

Neonedeul-eun da mine mine mine mine mine

Pil-yo eobs-eo geuttan mal we don't play no mind

We don't play no tension

