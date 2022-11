Chord Gitar dan Lirik Cinta Sabun Mandi - Jaja Miharja, Kunci Dasar: Kalau Kaca Bisa Pecah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Cinta Sabun Mandi yang dipopulerkan oleh Jaja Miharja.

Pencipta lagu Cinta Sabun Mandi adalah Nawawi Wc.

Berikut Chord Gitar Cinta Sabun Mandi - Jaja Miharja, Kunci Dasar :

Intro: G C D G

G

Aduh Nyai dengarkanlah

C

Cintaku tulus dan suci

D G

Sama Nyai

Interlude : G C D G

G D

Kalau kaca bisa pecah kayu juga bisa patah

C D

Tapi cintaku ka Nyai

C D

Tak akan bisa berubah

C D G

Sampai tua cintaku tak akan musnah

(*)

G D

Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi

C D C D

Pabila sering dipakai makin habis kurang wangi

C D G

Percayalah cintaku suci ka Nyai

Interlude : G C D G

G

Ku jual baju celana itu semua demi Nyai

C D G

Aku kerja jadi kuli demi Nyai

G

Walaupun Madonna cantik, Marylin Monroe juga cantik

C D G

Tetapi bagiku lebih cantik Nyai

C D G

Aku rela korban harta demi Nyai

C D G

Aku rela korban nyawa demi Nyai

Baca juga: Chord Gitar Lagu Kopi Dangdut - Fahmi Shahab, dari Kunci Am

(Tribunnews.com)