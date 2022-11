Anoksia dan Film-film World Cinema Week Bisa Ditonton Via Streaming Bulan Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelaran Festival Film World Cinema Week rampung dilaksanakan dengan menghadirkan deretan film ternama dari dalam dan luar negeri.

Film-film di festival tersebut sudah bisa disaksikan secara streaming di November 2022 ini.

Ada lebih dari 25 film baru yang hadir di platform KlikFilm, salah satunya adalah film Indonesia terbaru, berjudul Anoksia.

Film yang dibintangi oleh Prisia Nasution dan Dwi Sasono ini, sebelumnya tayang di World Cinema Week, yang mendapatkan apresiasi yang luar biasa.

Selain itu, ada film Wandering dan Moloch yang juga sebelumnya tayang di World Cinema Week.

"Bagi penonton yang tidak kebagian ticket saat festival film World Cinema Week, sudah ada beberapa film yang hadir di World Cinema Week di platform KlikFilm," ujar Direktur KlikFilm, Frederica dalam jumpa pers virtual, Sabtu (5/11/2022).

"Mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa penasarannya penonton. Selain itu, kami juga menghadirkan film-film terbaik lainnya," lanjut Frederica.

Film-film lainnya yang hadir di KlikFilm diantaranya Corsage, Dark Red Forest, The Devil's Drivers, The Boy Behind The Door, The Roundup, Voice Of A Murder, Don't Forget I Love You, Look Up, The Double Life Of Veronique, White, Red, Blue, My Kickass Wife, Play, Involuntary, Force Majeure, dan lainnya.