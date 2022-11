Chord Gitar Ajari Aku Cara Mencintaimu - Jamrud: Bukan Ku Tak Mau Mengucap Segala Kelebihanmu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Ajari Aku Cara Mencintaimu yang dipopulerkan oleh band Jamrud.

Lagu Ajari Aku Cara Mencintaimu termuat dalam album ketujuh Jamrud yang bertajuk All Access In Love.

Album tersebut dirilis pada tahun 2006 oleh label Loggis Records.

Ajari Aku Cara Mencintaimu - Jamrud

[Intro]

C

C E Am A

Bukan ku tak mau mengucap segala kelebihanmu

Dm G C

Bukannya aku tak harus menghujani kata setia padamu

C7 F E7

Bukan karena jenuh atau telah berkutang

Am G D

Kasih sayang ini

F G

Yang terasa mengering tanpa bunga kata

C E Am A

Telah berulang kali kusiapkan waktu yang terbaik

Dm G C

Untukku akan memberi beribu kata mesra kepadamu

C7 F E7

Juga seribu mimpi yang mungkin terwujud

Am G D F G

Esok atau lusa datang menghampiri kita berdua

[Refrain]

C

Dan bila waktunya tiba

Fm

Untuk memulainya

C E7/B A

Pastilah ku ragu

Dm

Tak sanggup ku menyusun

G C Em/B A

Semua kata-kata ini

Dm G C F

Ajarilah aku bahasa cintamu

E7 A

Agar mudah kuucap kepadamu

Dm G C F A

Ajarilah aku cara mencintamu

Dm G

Biar kita berdua sejalan selamanya

Dm G C F A

Ajarilah aku cara mencintamu

Dm G F Fm C

Biar kita berdua sejalan selamanya

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Jatuh Cinta Padamu - Vagetoz: Hingga Engkau Jadi Milikku Nanti

Baca juga: Chord Angin Malam - Chrisye: Angin Malam Semerbak Wangi Bunga

(Tribunnews.com)