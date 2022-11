Polisi Bantah Bubarkan Fanmeeting Sehun EXO di Central Park Mall: Acara Berjalan Tertib

TRIBUNNEWS.COM - Member EXO, Oh Sehun gelar fanmeeting di Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu (6/11/2022).

Fanmeeting Sehun diselenggarakan secara gratis oleh brand skincare lokal, Whitelab.

Tak heran jika para EXO-L (fandom EXO) berbondong-bondong mendatangi acara bertajuk One Memorable Day With Scientist Ganteng Oh Sehun tersebut.

Sebagai informasi, Sehun merupakan brand ambasaddor (BA) dari Whitelab.

Beredar kabar jika fanmeeting Sehun dibubarkan karena membludaknya para fans.

Menanggapi kabar tersebut, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Taufik membantah.

Mengutip Kompas.com, Kompol Taufik tegaskan pihaknya tidak membubarkan acara tersebut.

"Tidak ada dibubarin. Acara berjalan tertib dan aman selesai jam 14.45 WIB," kata Taufik.

Dikatakan Taufik, setelah acara rampung, pengunjung masih membludak di dalam mal.

Untuk mengurangi kepadatan pengunjung, petugas keamanan mengimbau pengunjung untuk bergeser dari titik acara.

Fans EXO, EXO-L memenuhi seluruh area Central Park Mall untuk melihat Oh Sehun yang datang ke Indonesia dalam rangka fan meeting gratis, Minggu (6/11/2022).

"Acara selesai, pengunjung masih ada. Jadi pengunjung yang sudah tidak berkepentingan diminta bergeser," tutup Taufik.

Masih dari Kompas.com, para EXO-L memadati seluruh lantai di mal sejak pagi.

Pihak penyelenggara sudah memasang barikade sehingga EXO-L dipastikan aman lantaran tidak menyentuh kaca pembatas mal.

Dari pantauan di lokasi, Sehun turun dari lift dan menyapa EXO-L pada pukul 14.02 WIB.

Sayangnya Sehun cuma muncul sebentar, kurang lebih 7 menit dia menyapa EXO-L yang hadir.

Sementara untuk pemenang Golden Ticket dapat bertemu Sehun kembali di tempat terpisah yang disediakan penyelenggara.

