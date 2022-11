Chord Gitar dan Lirik Lagu Niscaya - Bilal Indrajaya: Tak Berdaya Bila Harus Meninggalkanmu Selalu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Niscaya oleh Bilal Indrajaya.

Lagu Niscaya merupakan ciptaan Bilal Indrajaya yang dirilis pada tahun 2021.

Diketahui dari kanal YouTube Bilal Indrajaya, video klip lagu Niscaya sudah ditonton sebanyak 300 ribu pasang mata.

Petikan lirik dalam lagu Niscaya yakni 'Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu'.

Selengkapnya, inilah chord gitar dan lirik lagu Niscaya - Bilal Indrajaya.

[Intro]

C B Am E



[Verse 1]

E Am

Semua takkan musnah

D G

Terlanjur abadi

E Am

Semua yang t’lah lalu

D G

Takkan menggontai pilu

E Am

Semua tak terlupa

D G

Telah terukir nyata

E Am D G

Takkan pernah tergumam ‘tuk menepis bayangmu





[Chorus 1]

G B Em G

Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu

C Cm

Selalu selagi merindu

G B Em G

Tak senada nirmalamu seraya binar murungmu