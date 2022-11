Jadwal Tayang NCT Dream The Movie di CGV Bandung, Ini Harga dan Cara Beli Tiketnya

Poster NCT Dream The Movie - Diketahui, NCT Dream The Movie akan tayang di CGV mulai 30 November - 4 Desember.

TRIBUNNEWS.COM - NCT Dream The Movie merupakan film dokumenter NCT Dream pertama kali.

NCT Dream The Movie akan menampilkan ketujuh member NCT Dream selama konser solo kedua yang bertajuk "NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM,”, dikutip dari cgv.id.

Konser NCT Dream tersebut digelar di Olympic Stadium, Korea Selatan.

Tidak hanya itu, NCT Dream The Movie juga akan menampilkan di balik layar pertunjukan dan wawancara eksklusif ketujuh member tersebut.

Sebagai informasi, NCT Dream The Movie akan tayang di 34 kota di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung hingga Tegal.

Sementara harga tiket NCT Dream The Movie juga berbeda.

Tiket NCT Dream The Movie di Jabodetek, Bandung, Surabaya dan Medan untuk Regular 2D dibanderol Rp 180.000 dan untuk 4DX 2D dibanderol Rp 200.000.

Namun untuk kota lainnya, tiket NCT Dream The Movie Regular 2D dibanderol Rp 150.000 dan untuk 4DX 2D dibanderol Rp 170.000.

Ada pun tiket NCT Dream The Movie mulai bisa dibeli pada Senin, 7 November 2022, hari ini.

Jadwal Tayang NCT Dream THE MOVIE di CGV Bandung Rabu, 30 November 2022

- 23 PASKAL SHOPPING CENTER CGV

Jadwal Tayang: 13:50, 16:25, 19:00, 21:35

- BEC MALL CGV