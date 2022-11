Tiket Konser Sheila on 7 Terjual Habis dalam 30 Menit

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konser Sheila on 7 bertajuk 'Tunggu Aku Di' pada 28 Januari 2023 mendapat sambutan hangat bagi para penggemar, Sheila Gank.

Begitupun saat penjualan tiket pada hari ini, 7 November 2022 pukul 12.00 WIB yang berhasil laku terjual dalam 30 menit.

Andri Verraning Ayu, CEO Antara Suara, selaku promotor konser ini menuturkan pihaknya berterima kasih atas tingginya excitement masyarakat terhadap konser ‘Tunggu Aku di Jakarta’.

“Alhamdulillah konser ini mendapat sambutan positif dari Sheila Gank. Kami berterima kasih atas kesabaran teman-teman untuk menunggu antrian virtual," kata Andri Verraning Ayu melalui keterangan yang diterima Tribunnews, Senin (7/11/2022).

Ayu juga memastikan bahwa meski animo terhadap konser Tunggu Aku di Jakarta begitu tinggi, namun Antara Suara akan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku untuk memberikan kenyamanan dan kemanan bagi para penonton.

“Antara Suara akan menghadirkan pengalaman yang intimate bagi para Sheila Gank di ‘Tunggu Aku di Jakarta’. Kami akan berupaya mengikuti berbagai regulasi yang ada agar kenyamanan dan keamanan di konser ini tetap menjadi prioritas bersama," ungkap Ayu.

Tiket konser Sheila on 7 dibagi dalam empat kategori yang telah laku terjual.

Festival B (standing) seharga Rp 300.000, Sold Out, Festival A (standing) seharga Rp 450.000, Sold Out, Festival VIP (standing) seharga Rp 750.000, Sold Out dan VIP Table (Seating), Sold Out.