Cara Beli Tiket Film NCT Dream The Movie di CGV, Tayang 30 November hingga 4 Desember 2022

NCT Dream gelar konser di Olympic Stadium pada bulan September 2022. Konser tersebut kini diproduksi sebagai film dokumenter NCT Dream The Movie. Berikut ini cara beli tiket film NCT Dream The Movie di CGV.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah cara membeli tiket NCT Dream The Movie: In A Dream di CGV.

Film NCT Dream The Movie: In A Dream akan tayang di bioskop CGV pada 30 November 2022 hingga 4 Desember 2022.

Film dokumenter pertama NCT Dream ini akan menampilkan aktivitas tujuh member Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jeamin, Chenle, dan Jisung.

NCT Dream The Movie: In A Dream direkam selama konser solo kedua mereka, “NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2: In A DREAM,” di stadion Olympic Stadium, Korea Selatan.

Film NCT Dream ini menampilkan event di balik layar, wawancara eksklusif di belakang panggung, dan bayangan masa depan para member saat jauh dari panggung.

Penggemar NCT Dream, NCTzen, dapat memesan tiket bioskop film NCT Dream The Movie di laman CGV dengan cara sebagai berikut.

1. Masuk ke laman m.cgv.id

2. Secara otomatis akan muncul poster NCT Dream The Movie, klik pada gambar

3. Pada laman pemesanan, klik "Pre sale"

4. Silakan pilih lokasi bioskop CGV terdekat di kota Anda, klik kolom pencarian di kanan atas

5. Pilih studio bioskop dan jam penayangan yang tersedia di kota tersebut

6. Klik "Select seat" untuk memilih tempat duduk

7. Jika Anda telah memiliki akun CGV, silakan login.

Jika belum memiliki akun CGV, silakan membuat akun dengan mengikuti langkah selanjutnya.